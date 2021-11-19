В США предлагают не признавать Путина президентом после 2024 года
Источник:пресс-релиз конгрессменов
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили Палате представителей Конгресса США не признавать Владимира Путина президентом России после 2024 года.
Соответствующую резолюцию предлагают одобрить, если Путин примет участие в выборах 2024 года.
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Поправки в Конституцию России содержали нарушения
Конгрессмены убеждены, что поправки в Конституцию России от 2020 года "вступили в силу с нарушением законов и международных обязательств". Поэтому политики отметили, что США должны не признать любую попытку Путина остаться на посту по истечении его нынешнего срока.
Обратите внимание! В июле 2020 года в России вступили в силу изменения в Конституцию. Согласно им, Путин получил больше полномочий. Например, его президентские сроки "обнулились", то есть теперь президент государства-агрессора может баллотироваться на пост президента в 2024 и в 2030 годах.
В российском ЦИК утверждают, что 77,92% граждан поддержали поправки, а 21,27% – проголосовали против.
Резолюция носит рекомендательный характер
Коэн и Уилсон отметили, что резолюция, в случае принятия, будет иметь рекомендательный, а не обязательный характер.
Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание на посту будет незаконным,
– говорится в документе.
Пойдет ли Путин снова в президенты
- В июне 2020 года Путин говорил, что не против баллотироваться в президенты снова. Заметим, что фактически он находится у власти уже более 20 лет.
- Однако уже в октябре 2021 политик сказал, что пока не принял решения о своем участии в выборах президента в 2024 году. Путин признался, что боится дестабилизации ситуации в России, которая может возникнуть из-за этого.