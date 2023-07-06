В частности, кассетные снаряды: США объявят о мощном пакете помощи для Украины

США помогают Украине бороться за свою свободу. Стало известно, что уже в июле Штаты объявят о новом пакете помощи для ВСУ.

Власти и народ США поддерживают Украину в войне с Россией. В частности, оказывают военную помощь. По данным СМИ, о новом пакете помощи в администрации Джо Байдена объявят уже 6 или 7 июля.

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В частности, говорится, что в него войдут кассетные боеприпасы. Они нужны Украине, чтобы усилить давление на российских оккупантов.

В Пентагоне отказались комментировать информацию.

США близки к предоставлению дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее в NYT сообщили, что США наконец-то решили предоставить Украине кассетные боеприпасы . В Штатах долгое время отклоняли запрос Украины на них. В то же время, Украина продолжала настаивать, что кассетные боеприпасы нужны, чтобы эффективно поражать вражеские укрепления.

Кроме того, в конце июня 2023 года в Wall Street Journal заявили, что США уже скоро могут предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время о точных датах пока не говорится. Хотя в Пентагоне материал прокомментировали словами: "нечего объявить по ATACMS". Переговоры по предоставлению этих дальнобойных ракет продолжаются уже больше года.