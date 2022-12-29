США закупят для украинских HIMARS комплекты для автоматического управления: зачем они

По предварительной информации, наши союзники – Соединенные Штаты Америки, закупят для Украины комплексы экспортной автоматизированной системы управления огнем артиллерии IFATDS. Они предназначены для ракетных комплексов HIMARS.

Это новое оружие придает точность целеполагания. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, поступление таких систем в вооружение украинской армии улучшит качество нашего залпования.

Обратите внимание HIMARS, ракеты HARM и одна батарея Patriot: войдет в новый мощный пакет помощи от США

Разница в философии

Он отметил, что самое главное в любой системе залпового огня или в артиллерии – это когда снаряд или ракета, вышедшая из ствола или из реактивной системы залпового огня, точно и метко достигает своей цели.

К величайшему сожалению, вся советская философия применения артиллерии – это огромные артиллерийские массовые огневые валы, которые призваны с какой-либо вероятностью поражать те или иные объекты.

– заметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что вся западная философия, в частности США, очень проста: выстрел – попадание.

"То есть вышел снаряд из ствола – он не просто пришел в зону поражения и какие-то его обломки нанесли ущерб. А конкретно поразил бронеавтомобиль, танк, пункт управления, боекомплект и тому подобное", – объяснил он.

Американское оружие постоянно модернизируется

По его словам, систему IFATDS можно применять на ракетных комплексах HIMARS, которые сейчас находятся на фронте.

Все бесконечно модернизируется. Абсолютно все американские платформы и в частности М142 HIMARS, имеют так называемый открытый код или открытую платформу,

– заметил Черник.

По его мнению, вообще философия оружейного строительства США такова, что как только появляются новые технологии, они обязательно применяются в имеющейся технике.

Военный эксперт объяснил преимущество системы IFATDS: смотрите видео

IFATDS придает точность целеполагания

Военный эксперт также пояснил, что система IFATDS помогает HIMARS достигать большей точности удара.

Есть отклонения, которые могут составлять от одного метра до десяти – все зависит от модификации ракеты. А каждое поколение специализированного оборудования уменьшает это отклонение. Бывает так, что происходит абсолютное достижение всех целей,

– подчеркнул он.

Черник отметил, что военная техника развивается – есть уникальные системы, такие как FGM-148 Javelin.

"Он построен так, чтобы бить именно в корму танка, то есть бить по башне. Учитывая, что танк на расстоянии 2,5 километра – это небольшая точка. И ракета приходит не просто в танк, как в большую фигуру, а принципиально бьет" именно по башне. Это и есть философия точного целеполагания", – считает он.

К теме Patriot – это начало, у нас будет Abrams, Leopard и ATACMS, – интервью с Михаилом Подоляком

Военная помощь Украине от Запада: важное