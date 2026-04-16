Не имеют никакого права: ветераны ЦРУ ответили, что США не могут требовать у Украины

Главным камнем преткновения в трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и США стал территориальный вопрос. Вашингтон настаивал на том, чтобы Киев выполнил ультиматум Москвы и ушел с Донбасса. Однако позиция украинской стороны непоколебима по этому вопросу.

Экс-сотрудники ЦРУ Глен Корн и Ральф Гофф рассказали 24 Каналу о своем видении роли США в трехсторонних переговорах. Они обратили внимание на нарративы России по территориальному вопросу, которые она пытается распространять среди украинцев.

Какова официальная позиция США по территориальному вопросу?

Глен Корн отметил, что не уверен в том, что именно это США сказали Украине отдать Донбасс России.

Марко Рубио на недавних встречах между украинской и американской сторонами отметил, что Соединенные Штаты передали российскую позицию, и они знают, что россияне требуют, чтобы Украина отдала Донбасс. Не уверен, что это официальная позиция Вашингтона. Думаю, что у США очень сложная позиция, и они пытаются урегулировать эту войну,

– объяснил он.

США, по его мнению, е должны просить Украину отказаться от территории, которая еще не была потеряна, или соглашаться на то, чтобы любую территорию, которую Россия оккупировала с 2014 года, признавали российской. Нужно дальше настаивать, что это территория Украины.

Он напомнил, Вашингтон никогда не признавал, что страны Балтии не были независимыми во времена Советского Союза. Так же не признавал независимость Восточной Германии. Поэтому Соединенные Штаты и не должны признавать, что Крым или любые территории, оккупированные Россией, не являются украинской территорией.

Обратите внимание! По мнению бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, что идея россиян, чтобы Украина отдала им Донбасс в обмен на гарантии безопасности, является ловушкой. Он отметил, что даже если бы Киев пошел на такой шаг, который противоречит и Конституции, и здравому смыслу, это не способствовало установлению настоящего мира в Украине.

Можно добиться, по словам ветерана ЦРУ, определенного перемирия и соглашения о прекращении боевых действий, а потом попытаться дипломатически или юридически решить вопрос статуса этих территорий.

Я не являюсь чиновником правительства США, но, с моей точки зрения, США не говорят, что Украина должна отказаться от территории. Они передают то, что говорят россияне, получают ответ Украины, а потом возвращаются к россиянам и передают им ответ Украины. Так я это понимаю,

– подчеркнул Глен Корн.

В то же время россияне хотят, чтобы украинцы так думали и пытаются убедить Украину, что она потеряла поддержку Соединенных Штатов, что Вашингтон и Европа оставят Украину. Поэтому лучше принять Россию как господствующего соседа и согласиться на подчинение, ведь никто не придет на помощь украинцам. Однако, по мнению Корна, это неправда, потому что есть много тех, кто может помочь.

Почему США разочарованы относительно мирных переговоров?

Однако все же в западных СМИ появлялось много информации о давлении США на Украину о необходимости отдать России территории. Более того, Владимир Зеленский подтвердил, что Вашингтон заставлял Киев пойти на этот шаг.

Ральф Гофф считает, что США могли бы попросить об этом, но Украина четко очертила свою позицию.

Думаю, что США осознают, что им придется с этим смириться. Чтобы Украина отказалась от любой территории, которую захватили оккупанты, России пришлось бы отдать что-то очень значительное. И я не могу представить, что это могло бы быть,

– сказал он.

Украинцы продемонстрировали готовность принять потерю оккупированных территорий, которые стоили жизни многим военным и гражданским. Также Киев проявил готовность к переговорам и перемирию. Россия, наоборот, по мнению Гоффа, не показала, что готова к этому.

Поэтому в США есть определенное разочарование, которое проявляется в противоречивых высказываниях госсекретаря Марко Рубио или главного переговорщика Стива Уиткоффа.

Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что США должны улучшить работу в команде и усовершенствовать свою позицию. Сейчас, судя по заявлениям, что звучат, никто не отдает территории, на которых нет российских войск.

Давили ли США на Украину по территориальному вопросу?