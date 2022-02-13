США предупредили Израиль, что Россия может напасть на Украину 15 февраля, – СМИ

МИД Израиля 12 февраля объявил о чрезвычайной ситуации. Все потому, что США предупредили израильских официальных лиц, что Россия может напасть на Украину уже 15 февраля.

Израильские авиакомпании увеличивают количество рейсов из Киева

Теперь Израиль хочет поскорее эвакуировать своих граждан из Украины. Авиакомпании уже увеличивают количество рейсов из Киева.

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации вокруг Украины. После этого политик призвал израильтян немедленно покинуть территорию Украины, поскольку в среду, 16 февраля, эвакуация может закончиться.

Авиакомпании Arkia, El Al и Israir заявили об увеличении количества рейсов из Киева, чтобы израильтяне могли вернуться домой. Так, Arkia назначила 2 дополнительных рейса из Киева на понедельник и один дополнительный рейс из Одессы на вторник. Билет стоит от 200 до 350 долларов.

Заметим, по данным МИД Израиля, в Украине находится около 15 тысяч израильтян. Из них 4,5 тысяч уже зарегистрировались на специальном сайте, чтобы с ними могли связаться в случае обострения ситуации.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!