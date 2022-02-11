США предупредили Россию о визовых ограничениях в случае нападения на Украину
Источник:MSNBC
США предостерегли Россию о серьезных последствиях в случае нового вторжения в Украину. Тогда в перечне сакнций могут появиться еще и визовые ограничения.
Такое заявление сделала Венди Шерман, заместитель американского госсекретаря. Она рассказала о мерах, которые Вашингтон может предпринять против агрессии Кремля.
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Что говорят в Госдепе США
Кого именно будут касаться потенциальные визовые ограничения – неизвестно. Шерман не уточнила, говорится о санкциях против отдельных лиц или против более широких категорий россиян.
Надеюсь, Путин сделает правильный выбор учитывая размещение наших сил на восточном фланге,
– отметила она.
По словам чиновницы, российскому президенту также следует учесть и доставленную военную помощь Украине, а также возможности введении санкций и ограничений на экспорт.Важно! Ранее в Белом доме заявили, что имеют "сокрушительный пакет санкций" против России. В то же время Конгресс готовит ограничения против окружения Путина.
США говорили о санкциях с Японией
В начале февраля японские СМИ сообщили, что на фоне угрозы российского вторжения в Украину Вашингтон пытается сплотить союзников. Токио, например, попросили о введении санкций, но там пока не спешат с ответом.
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