Не только отсутствие разведданных США: что могло вызвать обострение ситуации на Курщине

Соединенные Штаты Америки приостановили обмен разведданными с Украиной. Это могло повлиять на положение украинских военных на Курщине. Однако в администрации Дональда Трампа говорят, что США не прекратили предоставлять ВСУ информацию, которая нужна для обороны.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что хотелось бы понимать, что у украинской власти есть выход из этой ситуации. Во Франции сообщили, что готовы помочь ВСУ с теми разведданными, которых не хватает.

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Разведывательные данные для ВСУ

Иван Ступак отметил, что, несмотря на отказ некоторых компаний предоставлять Украине спутниковые снимки, есть частные подрядчики, которые делают это на заказ.

Наше государство может обращаться к частным компаниям, чтобы за деньги Европейского Союза покупать спутниковые снимки,

– сказал он.

Без разведки нашим защитникам, однозначно, очень непросто выполнять боевые задачи военного командования.

Ситуация на Курщине

Ступак предположил, что стремительное продвижение россиян в Курской области, возможно, связано с двумя компонентами.

Какая ситуация на Курщине: карта

Первое, приостановлено обеспечение нашей армии разведданными. Во-вторых, вероятно, есть ограничения в использовании американского вооружения на территории Курской области.

Что-то нам выключили, что-то запретили, поэтому в этом адском коктейле это также может влияет на наши позиции там,

– добавил бывший сотрудник СБУ.

Отметим, российские войска продолжают атаковать позиции украинских сил на границе Сумской и Курской областей. Несмотря на значительные потери среди личного состава и техники, враг пытается прорвать оборону, привлекая северокорейскую пехоту. Александр Сырский отметил, что украинские подразделения своевременно маневрируют и получают необходимое подкрепление, а угроза их окружения пока отсутствует.