"Оружие от США больше не поступает": Кулеба рассказал, кто теперь обеспечивает Украину снарядами

Военная поддержка Украины претерпела заметные изменения на фоне глобальных событий. Распределение ролей между союзниками стало более четким, а география главных доноров изменилась. На первый план вышли европейские партнеры, которые наращивают темпы поставок критически важного оружия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью на ютуб-канале Мосейчук Podcast.

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ЕС вместо США: кто сейчас помогает Украине: кто сейчас помогает Украине

Кулеба отметил, что по последним данным Кильского института мировой экономики, Европейский Союз сейчас обогнал США в предоставлении военной помощи. Хотя раньше Штаты возглавляли рейтинг доноров, последние месяцы показали, что помощь со стороны Вашингтона фактически остановилась.

Есть последняя статистика о помощи США – она уже перестала поступать,

– сказал Кулеба.

Причиной такой ситуации, по словам Кулебы, стала конкуренция между глобальными конфликтами. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года артиллерийские снаряды стали критически нужными как Израилю, так и Украине. Дипломат отметил, что тогда было беспокойство, что снаряды поедут не туда. В то же время США продолжают продавать вооружение европейским союзникам, которые уже сами принимают решение о передаче Украине.

Кулеба также отметил, что на фоне сокращения помощи со стороны США ключевую роль в глобальном влиянии играет экономика. В частности, одним из важнейших для Украины факторов стала мировая цена на нефть.

Чем выше цена на нефть, тем больше денег получает Россия,

– подчеркнул он.

Таким образом, любой рост цен из-за иранских санкций или других конфликтов потенциально играет на руку Кремлю.

Напомним, 26 июня Великобритания объявит новый пакет поддержки для Украины, направленный на усиление противовоздушной обороны. Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн запланировано на июль, с акцентом на координацию коалиций и сотрудничество с НАТО.