Сдвиг есть, – политолог-международник о помощи Украине из США
Палата представителей США поддержала временный бюджет. Об этом стало известно 19 января. Законопроект для предотвращения шатдауна поддержал также Сенат. Соответствующий проект отправили на подпись Джо Байдену.
Следовательно, сдвиги есть. Это в разговоре с 24 Каналом сказал политолог-международник Максим Яли. Впрочем, вместе с этим есть некоторые проблемы.
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"Ключевая проблема в том, что если в верхней палате хоть и небольшое, но преимущество есть у демократов, то есть там гораздо легче будет это решение согласовать, то в нижней палате там преимущество у республиканцев. Спикер нижней палаты Майк Джонсон буквально два дня назад заявил, что он не собирается даже рассматривать вопрос о выделении финансовой помощи Украине до того момента, как не будут согласованы вопросы границы", – пояснил политолог.
Политические проблемы
Подобные заявления свидетельствуют о том, убежден Максим Яли, что политическая гонка уже поглотила Конгресс США. То есть, республиканцы пытаются дожать Байдена по вопросам с мигрантами. А для демократов это вызовы, потому что те – их электоральная группа.
"То есть здесь серьезный клинч и для демократов, в частности. Я думаю, что вопрос будет задерживаться. Даже если Сенат одобрительно проголосует за выделение помощи Украине, нижняя палата будет смотреть. Республиканская партия неоднозначна. Сторонники Трампа, которых меньшинство в Конгрессе, могут блокировать. А другая часть республиканцев будут учитывать результаты выборов", – сказал политолог.
Впрочем, определенные надежды есть, как и те, кто поддерживает Украину. Окончательный результат в вопросе представителя республиканцев на выборах будет понятен уже в марте.
"Это ключевые моменты, на которые обращают внимание конгрессмены. Но отпор Украины российской агрессии на 100% есть в национальных интересах США. Ведь от этого зависит их статус глобального игрока и вообще мирового порядка", – добавил Яли.
Что происходит в США: последние новости
- Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики и укрепить южную границу страны. Этот шаг необходим для обеспечения выделения помощи Украине.
- Американский лидер провел встречу с конгрессменами. По его словам, большинство все же одобряют помощь нашему государству.
- Тем временем Трамп лидирует на праймериз в одном из штатов. Но важны дальнейшие результаты.