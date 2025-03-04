Это серьезный внутренний конфликт: какие последствия для США будет иметь остановка помощи Украине

Дональд Трамп якобы распорядился приостановить военную помощь Украине. По данным СМИ, прежде всего речь идет о временном прекращении поставок ракет для ПВО, боеприпасов для HIMARS и артиллерии.

В эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сказал, почему США не так просто прекратить поставки оружия в Украину и какие риски из-за этого появляются.

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"Для США это также невыгодно"

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что пока нет официальных заявлений о прекращении поставок оружия в Украину. Поэтому он рассматривает сообщения, которые появляются, как информационное давление на украинское общество, попытки запугивания, подготовку почвы для того, чтобы Украина была более сговорчивая.

Такие сообщения появились на фоне заявлений о том, что Украина должна уступить территорию. Возможно, Белый дом прибегает к таким запугиваниям, чтобы украинцы были более лояльны, или менее негативно воспринимали такие "предложения",

– сказал Тимочко.

Во время войны в Украине американские производители оружия расширили объемы производства. А теперь представим, что прекращаются поставки оружия в Украину. Технологический процесс одномоментно остановить нельзя, потому что конвейеры уже работают. Также появится огромная потребность в складах для хранения этих боекомплектов.

Если государство прекращает выплачивать средства за законтрактованный продукт, то должно отвечать, почему оно это сделало. А это миллиардные судебные иски, которые в перспективе могут даже больше стоить, чем стоимость производства,

– пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Параллельно промышленные гиганты потеряют доверие к США как к гаранту своих заказов и закупок. Это серьезный внутренний конфликт. Впрочем, также надо учесть, что политические решения не всегда основываются на экономической или гуманитарной целесообразности.

Обратите внимание! Администрация президента США приостановила военную помощь Украине без предварительных консультаций с союзниками. По словам, пресс-секретаря МИД Польши Павла Вронского, такое решение может иметь политические последствия для Вашингтона.

Напомним, что Дональд Трамп 4 марта распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Это решение было принято после его спора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 декабря.