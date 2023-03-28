США приостановили обмен данными о стратегических ядерных силах с Россией
Источник:CNN
Соединенные Штаты приостановили обмен данными с Кремлем о стратегических ядерных силах. Это произошло после того, как Россия заявила, что не будет передавать свои данные.
Высокопоставленный чиновник Пентагона и представитель Совета национальной безопасности заявил, что 27 марта США имели с Россией взаимодействие. Именно во время него Кремль отказался передать данные о своих ядерных силах, которыми они обмениваются раз в полгода согласно договору о контроле над ядерными вооружениями. Ведь 21 февраля Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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Почему США не будут передавать России свои данные
Вчера (27 марта 2023 года – 24 Канал) мы имели дальнейшее взаимодействие с Россией, настаивая на том, что до конца месяца должен состояться обмен данными, который происходит каждые шесть месяцев, согласно договору,
– заявил помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Пламб.
На слушаниях в подкомитете Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США он также рассказал, что Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию.
"И потому, как дипломатическая контрмера, Соединенные Штаты не будут предоставлять информацию в ответ", – заявил Пламб.
Какую позицию заняли США
Джон Пламб заверил, Соединенные Штаты продолжат изучать, какие дипломатические контрмеры уместны.
Что мы пытаемся сделать, так это сбалансировать реакцию на безответственное поведение России и продолжать демонстрировать, какими, по нашему мнению, должны быть действия ответственного ядерного государства,
– объяснил чиновник.
По его словам, решение не предоставлять данные в ответ на действия России является "законной контрмерой, направленной на то, чтобы поощрить Россию вернуться к соблюдению договора".
Представитель Совета национальной безопасности США отметил, что:
- отказ России обменяться этими данными будет еще одним нарушением договора, что прибавится к уже имеющимся нарушениям;
- США в интересах стратегической стабильности в дальнейшем будут способствовать публичной прозрачности уровня их ядерных сил и их размещения.
Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях
- 21 февраля 2023 года Владимир Путин во время обращения к федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Российский диктатор подчеркнул, что речь идет именно о приостановлении участия, а не о выходе из договора.
- На следующий день после заявления Путина 22 февраля российский парламент проголосовал за это решение.
- Президент США Джо Байден назвал позицию Москвы "большой ошибкой". Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
- Несмотря на это, 1 марта Путин подписал соответствующий закон. Также Россия передала США официальную ноту. Тогда Госдепы США заверили, что готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Россией по контролю над вооружениями.
- Следует добавить, что этот договор о стратегических наступательных вооружениях в 1991 году подписали в Москве Джордж Буш и Михаил Горбачев. Тогда говорилось о лимитах для сторон боезарядов, а также – средствах их доставки.