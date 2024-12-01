"Они сделали страну уязвимой для Кремля": США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Госдепартамент США обнародовал заявление, в котором говорится о приостановлении партнерства с Грузией. Причиной стали действия официального Тбилиси, а конкретно правящей партии "Грузинская мечта". Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в январе 2009 года, то есть действовала 15 лет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Госдепартамента. Напомним, в Грузии снова протестуют против отказа от европейского курса страны. "Грузинская мечта" решила отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до конца 2028 года.

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Почему США отказались от партнерства с Грузией

Решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит обещанию грузинского народа, закрепленному в Конституции страны, о полной интеграции в Европейский Союз и НАТО. Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля,

– говорится в сообщении.

США подчеркнули: грузины в основном поддерживают интеграцию с Европой, но их протесты разгоняют. В Америке считают, что люди "стремятся реализовать свои права на свободу собраний и выражения взглядов, включая свободу мирных протестов". А потому там осудили "чрезмерное применение силы полицией" и призвали к мирным протестам.

"Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего американо-грузинского стратегического партнерства, которое основывается на общих ценностях и обязательствах по демократии, верховенства права, гражданского общества, уважения прав человека и основных свобод, а также антикоррупционных усилий. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма", – объяснили в Госдепе.

В заявлении грузинское правительство призвали "вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, которые ограничивают свободу собраний и выражения взглядов".

Президент Саломе Зурабишвили назвала это решение США трагическим результатом антидемократической, антизападной, антиевропейской и антигрузинской политики правящей партии "Грузинская мечта". Выборы в стране должны состояться 14 декабря. Президента впервые в истории Грузии выберет парламент, но Зурабишвили не собирается складывать полномочия.