США призвали Россию немедленно освободить Джелялова

В США уже отреагировали на задержание Россией в Крыму замглавы Меджлиса. Госдеп призвал Кремль немедленно освободить Нарима Джелялава и остальных задержанных крымских татар.

Реакция США на задержание Джелялова

Вашингтон осудил задержание 4 сентября замглавы меджлиса Крыма. Он также призвал освободить по меньшей мере 45 других крымских татар, которых задержали оккупанты.

Важно МИД заявил о пытках арестованного оккупантами Наримана Джеляла

Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее из длительного ряда политически мотивированных задержаний Меджлиса и его руководства, которое было нацелено на репрессии из-за противодействия попытке аннексии Крыма Россией,

– подчеркнули в Госдепе.

Там отметили, что США во время саммита Крымской платформы подтвердили, что Крым – это Украина. Вашингтон твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Что известно о задержании замглавы Меджлиса