Как Украине реагировать на рекомендации не стрелять по российским НПЗ: генерал Ходжес дал ответ
Источник:BBC
Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес прокомментировал рекомендации Украине не стрелять по российским НПЗ. Генерал высказался достаточно четко.
Ранее, журналисты Financial Times заявили, что США якобы призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.
Смотрите также Пусть ожидают новый "хлопок", – Малыш анонсировал новые спецоперации в России
"Российские НПЗ – законная цель ударов Украины"
Журналисты отметили, что сразу после массированного ракетного обстрела Украины 22 марта распространялась информация, что американские власти якобы просили Украину прекратить удары по российским НПЗ. Они поинтересовались у генерала Ходжеса его позицией по этому поводу.
Надеюсь, что это неправда. Но, к сожалению, в это можно поверить. И если кто-то из нашего правительства сообщил такое украинцам, – это абсолютно ужасная рекомендация. Украина должна ее игнорировать. (НПЗ) являются законными целями,
– заявил военный.
По его словам, ухудшает ситуацию то, что это происходит после сокрушительного удара России по украинским гражданским объектам.
"Но и указывает на тот факт, что администрация до сих пор четко не определилась, какой должна быть развязка. Какова цель? Почему мы не говорим, что хотим победы Украины, не сосредотачиваемся на этом? Нам крайне нужны стратегическая четкость и приоритеты", – резюмировал Бен Ходжес.
США якобы призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ: как отреагировали в ОП
- Журналисты Financial Times заявляли, что США якобы призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. Однако в Офисе Президента опровергли такие заявления.
- В частности, Подоляк заявил, что эта статья о том, что США якобы просят Украину прекратить удары по российским НПЗ, не соответствует действительности. "Это фиктивная информация. Никто не после двух лет полномасштабной войны будет диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является основным инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру", – заявил Подоляк.
- Также на это отреагировала и Ольга Стефанишина. Она добавила, что официальные лица США утверждают, что НПЗ и нефтебазы на территории страны-агрессора – это вполне законные цели с военной точки зрения.