Байден продолжил распоряжение о блокировании российских судов в портах США

Президент Джо Байден продлил запрет на движение российских судов в порты США. Приказ должен был закончиться на этой неделе.

Приказ был обнародован еще в апреле прошлого года. Однако Байден решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение.

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Байден продолжил блокировку российских судов в портах США

Так, американский лидер продлил запрет на движение российских судов в порты США. Приказ, первоначально опубликованный в апреле прошлого года, должен был закончиться на этой неделе.

Политика и действия правительства России по продолжению умышленной, неоправданной, непровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают создавать национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов,

– заявил Байден.

Он подчеркнул, что решил продолжать чрезвычайное положение, объявленное в Декларации 10371.

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