США пытаются помешать Ирану производить и поставлять дроны России: насколько это реально
Иран продолжает производить дроны, даже заявлять о проектировании новых, а также поставлять их России. США пытаются помешать Ирану в этом.
Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. На самом деле России остро необходимы иранские дроны.
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Повлиять на частных поставщиков непросто
Семиволос отметил, что американцы должны быть настойчивы и не будут имитировать работу. В общем-то не легко повлиять на частный бизнес. Прямых поставок товаров двойного назначения в Иран не происходит. А с "серым рынком" до конца проблему не решить.
Пока есть спрос, будет предложение. Я скептичен по поводу такой возможности, у меня больше скепсиса, но я считаю, что это все равно нужно в любом случае. Иначе будет совсем плохо,
– заметил директор Центра ближневосточных исследований.
Семиволос о том, насколько реально США помешать Ирану производить и поставлять России дроны: смотрите видео
Влияние санкций на иранскую экономику
Он продолжил, что секторальные санкции могут повлиять на разрушение иранской экономики. Однако сейчас их нет. Есть персональные санкции. В целом экономика Ирана находится в плохом состоянии, в будущем будет ухудшаться. Тем более еще и на фоне протестов, которые уже продолжаются более 100 дней.
"То есть мне кажется, что этот вариант возможен, важен. Он как минимум нуждается в координации усилий разных стран, в первую очередь европейских, тех стран, которые еще на это не пошли, и американцев. Что важно, это работа с остальным миром, который использует свои территории именно для обхода американских санкций", – подчеркнул Семиволос.
Новости Ирана: последние события
- С осени Россия активно использует дроны-камикадзе, приобретенные в Иране, для обстрелов украинской инфраструктуры. Расследователи установили имена четырех человек, которые либо непосредственно запускают беспилотники, либо это происходит под их руководством.
- Статья в издании The New York Times о том, что Украина сбивает сравнительно дешевые иранские дроны-камикадзе дорогими ракетами из ЗРК, является странной. Здесь совсем некорректно сравнивать цены, потому что речь идет не о бизнесе, а о защите государства.
- Тегеран начал переоборудовать контейнеровоз "Шахид Махдави" в военный корабль. Западные журналисты отмечают, что на обновленном судне Иран планирует перевозить беспилотники.