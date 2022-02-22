США пытаются предотвратить конфликт на территории Украины, – глава Пентагона

В Вашингтоне работают над тем, чтобы предотвратить обострение ситуации на территории Украины. Глава Пентагона считает, что российского вторжения все еще можно избежать.

Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. В Вашингтоне 22 февраля прошла его встреча с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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США работает над предотвращением агрессии России в отношении Украины

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что администрация американского президента работает над тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации со стороны России в отношении Украины.

Мы работаем над тем, чтобы предотвратить дальнейший конфликт в Украине,

– подчеркнул глава Пентагона.

По словам Остина, Россия "все еще может избежать трагической полномасштабной войны, которая не является для нее какой-либо неизбежностью".

Напомним, Кулеба уже встретился с Остином в Вашингтоне и провел переговоры. После этого украинский министр пообщался с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Затем Кулеба поедет в Нью-Йорк, где выступит на Генассамблее ООН, "чтобы рассказать о позиции Украины и мобилизовать мир на фоне угроз со стороны России".

Предварительные заявления Пентагона по Украине

На днях в Пентагоне сообщили, что не видят признаков отвода войск России от украинских границ. Вместо этого там фиксируют новые наращивания мощностей государства-агрессора.

После этого Остин уточнил, что Москва стянула к границам Украины около 150 тысяч своих военных. Глава Пентагона призвал Россию вернуть солдат и технику в места постоянной дислокации.

США также намерены умерить российскую агрессию, чтобы она не распространилась из Украины в Польшу. Это, как сказал Остин, нужно, чтобы защитить американских военнослужащих и польских партнеров.

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