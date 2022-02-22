Відповідну заяву зробив очільник Пентагону Ллойд Остін. У Вашингтоні 22 лютого пройшла його зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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США працює над запобіганням агресії Росії щодо України

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що адміністрація американського президента працює над тим, аби уникнути подальшої ескалації зі сторони Росії щодо України.

Ми працюємо над тим, щоб запобігти подальшого конфлікту в Україні,

– наголосив глава Пентагону.

За словами Остіна, Росія "все ще може уникнути трагічної повномасштабної війни, яка не є для неї якоюсь неминучістю".

Нагадаємо, Кулеба вже зустрівся з Остіном у Вашингтоні та провів перемовини. Після цього український міністр поспілкувався з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Далі Кулеба поїде у Нью-Йорк, де виступить на Генасамблеї ООН, "аби розповісти про позицію України та мобілізувати світ на тлі загроз зі сторони Росії".

Попередні заяви Пентагону щодо України

Днями у Пентагоні повідомили, що не бачать ознак відведення військ Росії від українських кордонів. Натомість там фіксують нові нарощення потужностей держави-агресорки.

Після цього Остін уточнив, що Москва стягнула до кордонів України приблизно 150 тисяч своїх військових. Глава Пентагону закликав Росію повернути солдатів та техніку до місць постійної дислокації.

США також мають намір стримати російську агресію, щоб вона не поширилася з України у Польщу. Це, як сказав Остін, потрібно, щоб захистити американських військовослужбовців і польських партнерів.

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