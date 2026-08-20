США ликвидируют экспериментальное подразделение БПЛА, изучающее опыт войны в Украине, – WSJ

США планируют расформировать специальное подразделение ударных беспилотников, которое было создано в Европе в январе 2026 года. Оно занималось отработкой новых подходов к ведению боевых действий и изучением уроков войны в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Что известно о решении

"Широко разрекламированный батальон будет постепенно выведен из эксплуатации. После участия в больших учениях в Германии в августе и сентябре подразделение представит свои результаты армии для руководства будущими экспериментами, откажется от своей роли штурмового подразделения беспилотников и переориентируется на свои основные боевые задачи в качестве воздушно-десантного пехотного батальона", – заявил представитель американской армии.

Издание пишет, что такой шаг является частью более широкой стратегии "возвращения к истокам", которая была инициирована исполняющим обязанности начальника штаба армии генералом Кристофером Ла Нивом.

Он тесно связан с министром обороны США Питом Хэгсетом. С тех пор, как Ла Нив возглавил армию США, был принят ряд решений, повлиявших на военное присутствие американских войск в Европе.

Например, под его руководством из Европы в Южную Корею перевели специализированное подразделение, объединяющее кибербезопасность, разведку и современные системы ведения боевых действий и являющееся важной составляющей военного потенциала армии на континенте.

Ла Нив также передал в состав нового Командования Западного полушария III бронетанковый корпус, базирующийся в Форт-Худи в Техасе и занимавшийся укреплением армейских сил в Европе.

А сам батальон, изучавший опыт Украины в войне, был ключевой инициативой предшественника Ла Нива, генерала Рэнди Джорджа. Последнего Гегсет уволил в апреле.

Решение о свертывании батальона было воспринято военными экспертами с критикой. Они считают, что это замедлит продвижение армии к достижению превосходства в ведении войны с использованием БПЛА.

Украина, по сути, совершила революцию в ближнем бою. Генерал Джордж начал это понимать, и любая неудача в его действиях была бы крайне досадной и опасной,

– отметил эксперт по вопросам обороны из Института Брукингса Майкл О'Ханлон.

Напомним, что тем временем стало известно, что весной 2026 года Украина "разгромила" бронетанковую дивизию США на учениях в Германии.

Там присутствовали украинские военные из подразделения беспилотных систем Nemesis. Они с легкостью "уничтожали" американские цели с помощью дронов.

Армия США – не первая, кто на себе ощутил мощь украинских операторов. Например, в мае 2025 года украинские дроны с легкостью "потопили" фрегат НАТО.