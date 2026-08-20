Про це пише The Wall Street Journal.

Що відомо про рішення

"Широко розрекламований батальйон буде поступово виведений з експлуатації. Після участі у великих навчаннях у Німеччині в серпні та вересні підрозділ представить свої результати армії для керівництва майбутніми експериментами, відмовиться від своєї ролі штурмового підрозділу безпілотників і переорієнтується на свої основні бойові завдання як повітряно-десантний піхотний батальйон", – заявив представник американської армії .

Видання пише, що такий крок є частиною ширшої стратегії "повернення до витоків", яка була ініційована виконувачем обов'язків начальника штабу армії, генералом Крістофером Ла Нівом.

Він тісно пов'язаний із міністром оборони США Пітом Гегсетом. З того часу, як Ла Нів очолив армію США, було прийнято низку рішень, які вплинули на військову присутність американських військ в Європі.

Наприклад, під його керівництвом з Європи до Південної Кореї перевели спеціалізований підрозділ, який об'єднує кібербезпеку, розвідку та сучасні системи ведення бойових дій і є важливою складовою військових можливостей армії на континенті.

Ла Нів також передав до складу нового Командування Західної півкулі III бронетанковий корпус, що базується у Форт-Худі в Техасі та займався зміцненням армійських сил у Європі.

А, власне, сам батальйон, який вивчав досвід України у війні, був ключовою ініціативою попередника Ла Ніва, генерала Ренді Джорджа. Останнього Гегсет звільнив у квітні.

Рішення про згортання батальйону сприйняли військові експерти з критикою. Вони вважають, що це сповільнить просування армії до досягнення переваги у веденні війни з використанням БпЛА.

Україна, по суті, здійснила революцію в ближньому бою. Генерал Джордж почав це розуміти, і будь-яка невдача в його діях була б вкрай прикрою та небезпечною,

– зазначив експерт з питань оборони з Інституту Брукінгса Майкл О'Ханлон.

Нагадаємо, що тим часом стало відомо, що навесні 2026 Україна "розгромила" бронетанкову дивізію США на навчаннях у Німеччині.

Там були присутні українські військові з підрозділу безпілотних систем Nemesis. Вони легко дронами "нищили" американські цілі.

Армія США – не перша, хто відчув на собі міць українських операторів. Наприклад, у травні 2025 року українські дрони з легкістю "потопили" фрегат НАТО.