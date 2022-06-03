США на разных уровнях подтвердили поставку Украине HIMARS, – Зеленский

Начались 100 сутки героического противостояния украинского народа российским оккупантам. Накануне Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам, в котором прокомментировал 3 важные новости, в том числе поставки США Украине систем HIMARS.

Президент отметил, что штаты на разных уровнях подтвердили предоставление нашему государству современных ракетных систем залпового огня. Он подчеркнул, что это американское оружие действительно поможет спасать жизнь наших людей и защищать украинскую землю, передает 24 канал.

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США предоставят HIMARS Украине

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку нашего государства системами HIMARS президента США Джозефа Байдена и всех американских друзей Украины, а также народа Соединенных Штатов Америки.

Ожидаем. Очень,

– добавил президент.

Что известно о системе HIMARS

Американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности смонтирована на колесном шасси. Разработана в конце 90-х годов. Способна перевозить шесть ракет для залпового огня или одну ракету типа MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Калибр – 227 миллиметров, дальность огня – от 2 до 500 километров.

Вооружение от других стран

Поблагодарив Соединенные Штаты Америки за предоставление Украине современных РСЗО, Зеленский добавил, что таких хороших новостей о поставках оружия мы ожидаем и от других наших партнеров.

Например, сегодня есть новый пакет оборонной помощи от Швеции. Я очень благодарен руководству этого государства,

– сообщил Зеленский.

К слову, президент подытожил тему предоставления нашей стране вооружения тем, что Украина сейчас работает над выводом объемов поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень.