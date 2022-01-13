США рекомендуют американцам не ехать в Украину из-за угрозы нападения России

В американском посольстве посоветовали своим гражданам временно отказаться от поездок в Украину. Такой призыв объяснили потенциальными угрозами России.

В дипломатическом ведомстве обратили внимание на скопления российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму. Там предостерегли, что ситуация может измениться в любое время.

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Предостережения для американцев

Американцы предупредили, что вероятные военные действия России в любой точке Украины повлияют на работу посольства. Могут, например, возникнуть проблемы с предоставлением консульских услуг.

Госдеп продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за потенциальных угроз со стороны России,

– говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что ситуация может измениться мгновенно. Учитывая это, американцам посоветовали регулярно следить за новостями в местных и иностранных СМИ, а также в социальных сетях.

Что в США будут делать, если Россия нападет на Украину

Такую же рекомендацию обнародовали в конце 2021 г. в американском Госдепе. Тогда предупреждали не только о риске нападения России, но и о ситуации с COVID-19.

Накануне в Штатах было предложено выделить Украине экстренную помощь, если Россия снова пойдет на вторжение. В Сенате даже назвали сумму – 500 миллионов долларов. Об этом говорится в "Акте о защите суверенитета Украины" (его еще нужно одобрить). Документ предусматривает, в частности, санкции против российского банковского сектора, чиновников и добывающих отраслей России.

США должны убедиться, что Украина может защитить себя и что мы противостоим любой угрозе вторжения со стороны России,

– подчеркнули сенаторы.

Санкции грозят и лично Владимиру Путину. Если глава Кремля одобрит решение о нападении, ему запретят въезд в США и заморозят американские активы. Такие же ограничения "светят" российскому премьеру, министрам иностранных дел и обороны, командующим разными войсками и тем, кого Белый дом признает причастными к агрессии против Украины.

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