Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.
К теме США имеют свою выгоду в переговорах в Абу-Даби: как этим манипулирует Россия
Что известно о возобновлении военного диалога между США и Россией на высоком уровне?
В Европейском командовании ВС США отметили, что после продуктивного и конструктивного прогресса в переговорах по миру в Украине, который с американской стороны вели зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф, США и Россия в Абу-Даби 5 февраля договорились возобновить военный диалог на высоком уровне.
Этот канал связи был приостановлен осенью 2021 года, непосредственно перед началом конфликта (полномасштабной войны в Украине – 24 Канал). Его восстановление произошло после встреч в столице Объединенных Арабских Эмиратов между генералом Алексусом Гринкевичем, командующим Европейского командования США, и высокопоставленными военными чиновниками России и Украины,
– говорится в сообщении.
В ВС США отметили, что поддержка диалога между военными является важным фактором глобальной стабильности и мира, чего можно достичь только благодаря силе. Также этот диалог обеспечивает средства для повышения прозрачности и деэскалации.
"Этот канал обеспечит постоянный контакт между военными, поскольку стороны будут продолжать работать над достижением прочного мира", – отметили американские военные.
В Европейском командовании США отметили, что генерал Гринкевич также имеет полномочия, принадлежащие ему как Верховному главнокомандующему объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, поддерживать военный диалог с начальником генерального штаба армии России генералом Валерием Герасимовым, чтобы избежать ошибок в расчетах и обеспечить средства для предотвращения непреднамеренной эскалации с любой стороны.
Как прошли последние мирные переговоры в Абу-Даби?
В Абу-Даби, что в ОАЭ, 5 февраля состоялся второй день трехсторонних мирных переговоров между Украиной, Россией и США. Глава украинской делегации Рустем Умеров отметил, что разговор был конструктивным, а все детали уже были переданы президенту Владимиру Зеленскому.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, комментируя мирные переговоры, заявил, что впереди еще много работы. Однако он сказал, что есть уже определенные ощутимые результаты и прогресс в дипломатии.
Стоит отметить, что одним из результатов переговоров стал первый большой обмен пленными в 2026 году. Домой удалось вернуть 157 украинцев, в частности военных и гражданских.