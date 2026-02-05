Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

К теме США имеют свою выгоду в переговорах в Абу-Даби: как этим манипулирует Россия

Что известно о возобновлении военного диалога между США и Россией на высоком уровне?

В Европейском командовании ВС США отметили, что после продуктивного и конструктивного прогресса в переговорах по миру в Украине, который с американской стороны вели зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф, США и Россия в Абу-Даби 5 февраля договорились возобновить военный диалог на высоком уровне.

Этот канал связи был приостановлен осенью 2021 года, непосредственно перед началом конфликта (полномасштабной войны в Украине – 24 Канал). Его восстановление произошло после встреч в столице Объединенных Арабских Эмиратов между генералом Алексусом Гринкевичем, командующим Европейского командования США, и высокопоставленными военными чиновниками России и Украины,

– говорится в сообщении.

В ВС США отметили, что поддержка диалога между военными является важным фактором глобальной стабильности и мира, чего можно достичь только благодаря силе. Также этот диалог обеспечивает средства для повышения прозрачности и деэскалации.

"Этот канал обеспечит постоянный контакт между военными, поскольку стороны будут продолжать работать над достижением прочного мира", – отметили американские военные.

В Европейском командовании США отметили, что генерал Гринкевич также имеет полномочия, принадлежащие ему как Верховному главнокомандующему объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, поддерживать военный диалог с начальником генерального штаба армии России генералом Валерием Герасимовым, чтобы избежать ошибок в расчетах и обеспечить средства для предотвращения непреднамеренной эскалации с любой стороны.

Как прошли последние мирные переговоры в Абу-Даби?