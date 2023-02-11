Над Аляской сбили неопознанный летучий объект, – Белый дом

Минобороны США 10 февраля сбило нераспознанный летучий объект над водами Аляски. Он двигался на высоте, создававшей потенциальную угрозу для гражданских самолетов.

Инцидент произошел 10 февраля 2023 года. Летающий объект двигался над замерзшими водами вокруг Аляски на высоте около 12 километров.

Смотрите также Воздушные шары Китая шпионили за территориями более 40 стран, – Белый дом

Сейчас специалисты ищут обломки

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что беспилотный объект был "размером с небольшой автомобиль" и двигался к северо-востоку. Он был замечен над малонаселенным районом Аляски еще 9 февраля. По словам Кирби, президент Джо Байден приказал сбить объект неизвестного происхождения "из соображений безопасности", поскольку на высоте 12 метров он угрожал гражданским самолетам.

Прежде чем сбить объект, к нему приблизились 2 истребителя, чтобы проверить, есть ли кто-то на борту. Это оказался беспилотник. Убедившись, что на борту никого нет, объект был сбит с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Sidewinder.

Пока в Белом доме и Минобороны не знают, кому он принадлежал: государству, корпорации или частному сектору. Также пока неизвестно, был ли этот дрон разведывательным. Однако специалисты уже обнаружили значительное количество обломков и доставили их в лабораторию для анализа.

Кирби добавил, что этот беспилотник не обладал такой маневровостью, как китайский воздушный шар, и "фактически подчинялся прихотям ветра".

Недавно в США сбили китайский шар