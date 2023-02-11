Над Аляской сбили неопознанный летучий объект, – Белый дом
Источник:BBC
Минобороны США 10 февраля сбило нераспознанный летучий объект над водами Аляски. Он двигался на высоте, создававшей потенциальную угрозу для гражданских самолетов.
Инцидент произошел 10 февраля 2023 года. Летающий объект двигался над замерзшими водами вокруг Аляски на высоте около 12 километров.
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Сейчас специалисты ищут обломки
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что беспилотный объект был "размером с небольшой автомобиль" и двигался к северо-востоку. Он был замечен над малонаселенным районом Аляски еще 9 февраля. По словам Кирби, президент Джо Байден приказал сбить объект неизвестного происхождения "из соображений безопасности", поскольку на высоте 12 метров он угрожал гражданским самолетам.
Прежде чем сбить объект, к нему приблизились 2 истребителя, чтобы проверить, есть ли кто-то на борту. Это оказался беспилотник. Убедившись, что на борту никого нет, объект был сбит с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Sidewinder.
Пока в Белом доме и Минобороны не знают, кому он принадлежал: государству, корпорации или частному сектору. Также пока неизвестно, был ли этот дрон разведывательным. Однако специалисты уже обнаружили значительное количество обломков и доставили их в лабораторию для анализа.
Кирби добавил, что этот беспилотник не обладал такой маневровостью, как китайский воздушный шар, и "фактически подчинялся прихотям ветра".
Недавно в США сбили китайский шар
- 4 февраля США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Его "приземлили" у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шар-шпион взорвался, а его содержимое упало на землю.
- Ситуация спровоцировала новую волну напряжения между Вашингтоном и Пекином. В частности Пекин выразил возмущение действиями Вашингтона. В МИД Китая заверили, мол, дирижабль предназначен для метеорологических исследований, а на территорию США пуля попала из-за "форс-мажора".
- При этом официальные лица отклонили попытки министра обороны США Ллойда Остина поговорить об инциденте.
- В разведке США убеждены, что китайский воздушный шар является частью масштабной программы наблюдения, с помощью которой КНР уже долгое время собирает информацию о военных ресурсах в нескольких странах. Такие шары фиксировали над США еще в 2019 году.