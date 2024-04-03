Россия не сможет захватить Украину и покорить Киев, - Блинкен

В начале полномасштабного вторжения в США сомневались, выстоит ли Украина после начала полномасштабной агрессии России. Там объяснили, какого мнения придерживаются сейчас.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга заявил, что президент России Владимир Путин никогда не сможет покорить Украину. Также он уверен, что государство-агрессор не захватит Киев.

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Этого не произойдет никогда

Энтони Блинкен отвечал на вопрос, удастся ли России захватить украинскую столицу.

Я убежден, что мы уже это сделали. Другими словами, этого не происходит, этого никогда не произойдет,

– сказал он.

В то же время он признал, что в начале полномасштабного вторжения США рассматривали возможность того, что Киев "упадет", однако теперь там убеждены, что этого не произойдет. Он подчеркнул, что планы России не реализовались из-за сопротивления украинцев и благодаря помощи партнеров.

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