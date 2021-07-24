В США сообщили, кто представит государство на саммите Крымской платформы

В Украину на саммит Крымской платформы не приедет ни президент США Джо Байден, ни вице-президент Камала Гаррис. Однако страну в Киеве все равно будут представлять на высоком уровне.

Кто приедет на Крымскую платформу из Штатов

Вашингтон понимает, что Крымская платформа очень важна. Об этом в интервью заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

Важно Россия угрожает странам-участницам Крымской платформы, – МИД

От нас будет член кабинета (правительства США – 24 канал). То есть это не будет президент или вице-президент, но будет член кабинета,

– подчеркнул Кент.

В то же время имени чиновника пока не называют.

По мнению Кента, речь идет не только о том, что произойдет 23 августа: "Это должен быть длительный процесс. Это только начало, не конец. Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь".

Главное о саммите

Концепцию Крымской платформы представил президент Владимир Зеленский в ООН. Ее цель – объединить усилия вокруг деоккупации полуострова.

Саммит состоится в Киеве 23 августа 2021 года.

МИД Украины направил приглашение для участия в Крымской платформе многим государствам. Участие уже подтвердили президент Польши Анджей Дуда, представители Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Швеции, Хорватии, Словакии, Румынии, Британии.

Россия же заявила, что будет саботировать саммит.