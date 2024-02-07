США в ООН рассказали, сколькими ракетами из КНДР Россия ударила по Украине

Российские военные обстреливают Украину не только собственными ракетами, но и предоставленными КНДР. Это также отметил Роберт Вуд, заместитель постоянного представителя США при ООН.

В своем заявлении он рассказал, сколько ракет из КНДР российские военные уже запустили по территории Украины. Во время заседания Совбеза ООН Роберт Вуд ссылался на американские данные.

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Сколько ракет из КНДР Россия уже запустила по Украине

По словам Роберта Вуда, в США насчитали по меньшей мере девять ракет, произведенных в КНДР, которыми Россия ударила по территории Украины.

Россия и КНДР должны отвечать за свои действия, которые подрывают давние обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН,

– подчеркнул Вуд.

Он отметил, что незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают не только региональную стабильность, но и глобальный режим нераспространения. Кроме того, эти действия бьют по доверию к Совету Безопасности.

Но даже при полном отсутствии любой серьезной демонстрации заинтересованности Путина в мирном урегулировании войны, Украина продолжает искать путь к справедливому и прочному миру в соответствии с принципами Устава ООН,

– отметил он.

Заместитель постоянного представителя добавил, что Россия "продолжает пренебрегать международным правом, удваивая свои нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в КНДР".

Россия – единственный агрессор, – Вуд

Собственно, само заседание Совбеза ООН созвали по требованию России. Она решила назвать США "прямым соучастником". Василий Небензя заявил, что Вашингтон якобы причастен к сбитию Ил-76 на Белгородщине 24 января.

Как уверяют в Москве, в самолете были военнопленные, которые летели на обмен. В Киеве это не могут подтвердить, ведь Кремль к месту падения самолета никого не впускает.

В то же время в Москве говорят, что Ил-76 якобы сбили с помощью Patriot. Собственно, таким образом пытаются хоть как-то сделать причастными США. На это Вуд заявил, что российскую версию событий проверить не могут. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу гибели всех мирных жителей.

Уточню, что Россия – единственный агрессор в этой войне и единственный, кто может закончить войну сегодня же,

– подчеркнул он.

Заметим, что утром 7 февраля российские военные нанесли массированный удар по Украине. Известно, что для этого враг использовал ракеты наземного, воздушного и морского базирования, а также дроны-камикадзе. Всего с полуночи 7 февраля оккупанты запустили 64 воздушные цели, 43 из которых удалось сбить нашим защитникам.