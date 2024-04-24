США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, их уже применяли, – Reuters

Издание сообщает, что Соединенные Штаты несколько недель назад якобы тайно отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Как отметили журналисты, они уже были использованы против российских целей.

Если опираться на данные издания, это означает, что они были переданы еще до одобрения Конгрессом США помощи нашему государству. Подобное заявление якобы озвучило одного из американских чиновников в условиях анонимности.

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Украина тайно получила ATACMS

Согласно информации информагентства АР, ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на сумму в размере 300 миллионов долларов. Его американский президент Джо Байден одобрил в марте 2024 года.