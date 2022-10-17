Атака иранскими дронами: в Белом доме ответили, как это повлияет на помощь Украине

Администрация Джо Байдена будет учитывать факт использования Россией дронов-камикадзе в своих будущих решениях и планировании помощи Украине. Решения США будут касаться военной помощи, в частности ПВО.

Об этом журналистам CNN заявил высокопоставленный чиновник администрации. Чиновник сообщил, что речь идет о текущих обсуждениях по обеспечению Украины системами ПВО, которые являются наибольшей потребностью Киева в данный момент войны.

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США планируют поставлять Украине разные системы ПВО

"В последние дни президент США Джо Байден и чиновники США ясно дали понять, что США планируют продолжать поставлять Украине разные системы ПВО, включая ускоренные поставки двух систем NASAMS", – говорится в сообщении.

Чиновник администрации также заявил, что "в настоящее время администрация позволит украинцам описать и охарактеризовать, какой ущерб нанесли атаки этих дронов на земле".

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе

Враг активно использует против Украины дроны-камикадзе иранского производства. Начиная с вечера 16 октября украинские силы ПВО сбили 37 дронов. Нашим защитникам удалось уничтожить 85-86% беспилотников, атаковавших украинские города с южного направления.

В воскресенье, 16 октября, оккупанты ударили по Николаеву и области. Россияне запустили сразу 16 шахидов, 11 из которых удалось сбить. Остальные, к сожалению, попали в объекты инфраструктуры.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев, в результате чего взрывы прогремели в Шевченковском районе. К сожалению, в результате обстрела Киева погибли четверо мирных жителей. Сообщается, что госпитализированы трое пострадавших, двое из которых – спасатели.

. Посольство Соединенных Штатов осудило утренний обстрел Россией ряда украинских городов иранскими дронами-камикадзе.

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