Украина зависит от Запада, а США устали от войны: где здесь правда?

От создателей "Запад нас сливает" и "Это все игры Запада, Путин не нападет".

США не устанут помогать Украине

"Экономика Запада не выдерживает войны, это очень дорого. Поэтому Запад скоро заставит Украину пойти на компромисс с Владимиром Путиным, используя зависимость Украины от западной помощи".

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Что здесь правда? Большая зависимость. Действительно, мы не продержались бы без западной помощи.

И военной, что очевидно, потому что мы воюем западным оружием.

И финансовой, что не так бросается в глаза.

Однако вся макроэкономическая стабильность в государстве держится на финансовой помощи Запада. Вся социалка в стране, это половина бюджета, финансируется коллективным Западом. Поэтому мы действительно критически зависим от Запада.

Но есть второй момент. , Что помощь Украине очень дорогое удовольствие. Здесь начинается самое интересное. США в этом году, например, в виде грантов предоставит Украине 13 миллиардов долларов. Надорвется ли США из-за этого? Тем более мы же слышали, что в США скоро достигнут потолок долга. Значит, им, может, не хватает денег на Украину.

Так вот. У США есть дефицит бюджета. На 2023 год его прогнозировали на уровне 1,4 триллиона долларов. По факту выйдет больше. Он составит 1,6 триллиона долларов. Это не весь бюджет США, а только его дефицит.

Теперь сравните эти цифры с помощью Украине. Даже если мы присоединим сюда и военную помощь. Все вместе в год составляет 50 миллиардов долларов, из которых большая часть идет по заказу американскому бизнесу. Сравните эти цифры – 1,6 триллиона долларов и 50 миллиардов долларов.

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Поэтому никакой усталости в США, особенно никакой финансовой усталости, просто не может быть. Более того, пример ущерба "Кинжалу" показывает, что вложения в помощь Украине очень выгодны для США. Позволяя с минимальными затратами продвигать интересы своего военного бизнеса и наносить удары по своему стратегическому противнику.

Поэтому США не устанут.

Европа перестала страдать

А что там с Европой, экономика которой страдает? Кажется, там все уже перестали страдать. Путин проиграл энергетическую войну Инфляция в Европе сокращается. Цена на газ упала ниже 400 долларов, опустившись до уровня лета 2021 года. Цена на нефть стабилизировалась. Цена на уголь упала. Так что Европа адаптировалась к изменениям. Россия уже не может оказывать влияние на экономику ЕС. Это значит, что новые потери просто физически отсутствуют.

Путин потерял рынок ЕС и почти обнулил свой экспорт. Экспорт газа из России в этом году составит 50 миллиардов кубометров по всем направлениям. Это рекордно низко с конца 70-х годов 20 века. В то же время Европа получила энергетическую независимость от России и вернулась к прежнему уровню цен на энергоносители. Боль уже позади. Какой смысл сейчас изменять направление движения тогда?

Нечего пугаться и поэтому заставлять Украину сдаться. Многие просто живут в парадигме прошлого года, игнорируя изменения.

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Кто на самом деле устал от войны

Экономика играет на стороне Украины, в частности истощение экономики России, которая в 10 раз меньше совокупной экономики стран G7. Российская экономика наращивает рекордный дефицит бюджета, который она не может покрывать заимствованиями в отличие от США. Российская экономика истощается в отличие от экономики ЕС или США.

Это именно Россия не может позволить себе по экономическим причинам продолжать войну, а не коллективный Запад. Это для России каждый новый день войны – экономическая боль.

Поэтому российская пропаганда, как всегда, зеркалит и рассказывает об экономических проблемах ЕС. Она пытается заставить всех в это поверить, чтобы как можно скорее получить компромиссный мир и освободить свою экономику от бремени войны. Но не нужно путать реальность и пропаганду. Не нужно делать подарки российским пропагандистам.