Диалог продолжают, но надо привлекать Китай, – политик США о договоренностях с окружением Путина

Владимир Путин и его режим являются главной угрозой всему мировому сообществу. В связи с этим США продолжают диалог с его окружением, однако к нему следует привлекать также и Китай.

Об этом 24 каналу сказал американский политик, лидер Республиканской партии по 45 округу Нью-Йорка Борис Пинкус. Он отметил, что у Си Цзиньпина сейчас много проблем, и он хочет их решать.

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Почему следует вовлекать Китай в диалог

Пинкус рассказал, что есть мнение о том, что американская сторона пытается убедить окружение Путина в том, что глава Кремля должен уйти, а с остающимися можно договориться. Но вопрос в том, при каких условиях.

По его мнению, Байден ясно понимает, что Зеленский никогда ни на сантиметр не пойдет обратно. Главное условие – вывод всех оккупационных войск за границы 1991 года. И большинство американцев, поддерживающих неприкосновенность границ Украины, тоже выступают за это.

Многие факторы говорят о том, что Путин не добьется своего. И его окружение тоже, которое загрязнено кровью украинского народа, тоже должно будет платить за все это рано или поздно,

– заявил американский политик.

По его словам, Путин не случайно уверен в них, потому что имеет на каждого из них компромат, за ними длинный шлейф преступлений как внутри своей страны, так и за ее пределами.

Вот это их удерживает от открытого выступления против Путина. Но, судя по всему, этот диалог продолжается. Но я бы без Китая эти вопросы не решал. Сегодня нужно привлекать Китай,

– сказал Пинкус.

Он напомнил, что глава КНР Си Цзиньпин во время инаугурационной речи неоднократно отметил двуполярность мира, исключив полностью из своего лексикона террориста №1 как одного из столпов современного мирового сообщества. Поэтому нужно проявить талант дипломата и сесть за стол переговоров с китайцами и договориться.

Нужно договариваться с Китаем

Пинкус считает, что Китай должен быть глубже вовлечен в этот процесс, а для этого нужно поторговаться. Ведь Пекин хочет что-нибудь выторговать в США. Конечно, краеугольным камнем стоит вопрос о Тайване.

По его словам, Китай сейчас не в лучшем положении – экономика падает, а планы, которые у него были по росту ВВП на 7,4%, не достигнуты. Более того, они сегодня ниже 4%.

Для этого много причин. В первую очередь, американские санкции, это правда. Второе – результаты пандемии. И третье – это напряженность, существующая между этническими группами в самом Китае,

– объяснил Пинкус.

Он отметил, что у Си Цзиньпина сейчас много проблем, и он хочет их решать. Поэтому США и Китаю следует соревноваться по-хорошему, но этого не будет до тех пор, пока существует террорист №1, пока он не уйдет из Украины и пока не будет привлечен к ответственности.

Поэтому, подчеркнул американский политик, сначала следует решить проблему, связанную с Путиным. США заинтересованы в том, чтобы приоритетом сейчас было – убрать Путина, поскольку он является главной угрозой всему мировому сообществу. Поэтому с Китаем нужно договариваться.

К тому же, добавил Пинкус, с падением путинского режима рухнет как карточный дом вся структура, которую он построил. И тогда начнется развал России, отторжение от нее того или иного региона.

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