Возможны теракты в ближайшие 48 часов: США, Британия и Германия предупредили об угрозе в Москве

Посольства США, Великобритании и Германии 7 марта дали важное предупреждение своим гражданам, которые сейчас находятся в Москве. Посольства предупредили о возможных терактах в ближайшие 48 часов, которые могут произойти в российской столице.

В частности, эти страны призвали своих граждан ограничить путешествия в Россию в ближайшее время. Посольства также призвали не находиться в местах скопления ближайшие 2 дня. Что писали посольства своим гражданам в Москве и какие рекомендации давали – читайте в материале 24 Канала.

Интересно Спецслужбы России и Беларуси готовят новый теракт, чтобы обвинить Украину, – ЦНС

Посольства предупреждают об опасности в Москве

На официальном сайте посольства Соединенных Штатов в России выложили сообщение, в котором отмечено, что дипломаты отслеживают сообщения, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты.

Поэтому гражданам США рекомендовали избегать больших собраний в течение следующих 48 часов.

Действия, которые необходимо предпринять: избегайте скопления людей, следите за обновлениями в местных СМИ, будьте в курсе своего окружения,

– говорится в рекомендациях.

С похожим предупреждением выступило также и Министерство иностранных дел Великобритании. Там отметили, что террористы, вероятнее всего, попытаются совершить теракты в России, поэтому также призвали избегать поездок в страну-агрессора.

"Существует высокая угроза террористической атаки во всем мире, затрагивающие интересы Соединенного Королевства и британских граждан, в частности со стороны групп и отдельных лиц, которые рассматривают граждан Великобритании как мишень. Вы должны оставаться бдительными", – отметили в британском МИД.

В министерстве также сказали, что террористические атаки могут быть неизбирательными и целенаправленными в популярных туристических местах, во время сезонных, праздничных или религиозных мероприятий в общественных местах, зонах, которые не контролируются охраной. Поэтому призвали следующие дни обходить подобные места, чтобы обезопасить себя.

Подобное предупреждение также опубликовало на своем сайте МИД Германии. Там отметили, что гражданам Германии и людям с двойным гражданством (российским и немецким) настоятельно рекомендовано не совершать поездки в Россию в ближайшее время.

Кроме того, на сайте указано, что 8 марта 2024 года посольство Германии в Москве и Генеральное консульство Санкт-Петербурга будут закрыты.

Сейчас официальное российское руководство никак не комментировало информацию, которую распространяли американское, немецкое и британское посольства. С чем связаны возможные теракты посольства также информации не предоставили.