США вскоре наложат санкции на режим Лукашенко: кого коснутся

В комитете международных отношений Сената США в настоящее время проходят слушания по ситуации в Беларуси. В них участвует оппозиционер Светлана Тихановская.

Глава комитета сенатор Роберт Менендес призвал ужесточить санкции против Минска. Об этом он сообщил во время заседания 9 июня.

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Политик подчеркнул, что ограничения будут эффективными против нацбанка Беларуси и госдолга страны, а также под санкции должны попасть:

нефтеперерабатывающая отрасль;

экспорт калийных удобрений.

По его словам, причиной новых ограничений являются нарастающие репрессии со стороны диктаторского режима Лукашенко. Их нужно вводить совместно с ЕС.

Почему против Беларуси вводят санкции