За войну против Украины и смерть Навального: США ввели масштабный пакет санкций против России

В пятницу, 23 февраля, Соединенные Штаты ввели масштабный пакет санкций против страны-агрессора. Об этом накануне второй годовщины полномасштабной войны в Украине заявил Джо Байден.

Президент США сказал, что речь идет о более 500 новых санкциях против России за захватническую войну против Украины и смерть Навального. Байден рассказал, кого именно касаются ограничения.

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Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию

Эти санкции будут касаться лиц, связанных с заключением Навального, а также российского финансового сектора, военно-промышленной базы, закупочных сетей и тех, кто уклоняется от санкций на многих континентах. Они гарантируют, что Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии дома,

– подчеркнул президент США.

Также добавил, что накладывают новые экспортные ограничения на почти 100 организаций, которые оказывают поддержку российской военной машине.

"Мы принимаем меры для дальнейшего сокращения энергетических доходов России. И я приказал своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире", – подчеркнул Байден.

Кстати Байден назвал Путина "сумасшедшим с**ым сыном"

Что этому предшествовало