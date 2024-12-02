США выделили Украине новый пакет помощи на 725 миллионов: что он включает

Вечером 2 декабря стало известно, что США выделили Украине новый пакет помощи. Его сумма составляет колоссальные 725 миллионов долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова государственного секретаря США Энтони Блинкета и Пентагон.

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Что Украина получит от США на 725 миллионов

Сообщается, что новый пакет помощи включает дополнительные боеприпасы к HIMARS и артиллерии, ракеты к Stinger, беспилотники, противопехотные мины, противотанковое оружие, средства противодействия беспилотникам, боеприпасы для систем HIMARS, "оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры" и прочее.

Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединились, чтобы обеспечить Украине средства, необходимые для защиты от российской агрессии,

– подчеркнул Блинкен.

Вооружение предоставляют со складов США по программе президентских полномочий (PDA). Предыдущие объявления об использовании PDA обычно составляли от 125 до 250 миллионов долларов.

Заметим, чуть ранее издание Asossiated Press писало именно о таком наполнении нового пакета. Издание предполагало, что новые поставки могут указывать, что на поле боя направлено больше дальнобойных ракет. Американские чиновники, которые разговаривали с AP, отказались отвечать, входят ли в заявленные боеприпасы к HIMARS дальнобойные ракеты ATACMS.

Справка. Для запуска ракет ATACMS используют не самолеты, а РСЗО HIMARS или MLRS. То есть "боеприпасами к HIMARS" вполне могут считаться американские дальнобойные ракеты.