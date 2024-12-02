Про це повідомляє 24 Канал з посилання на слова державного секретаря США Ентоні Блінкета та Пентагон.

Дивіться також Росіяни просуваються в Кураховому та на Дніпропетровщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що Україна отримає від США на 725 мільйонів

Повідомляється, що новий пакет допомоги включає додаткові боєприпаси до HIMARS та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю, засоби протидії безпілотникам, боєприпаси для систем HIMARS, "обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури" та інше.

Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єдналися, щоб забезпечити Україні засоби, необхідні для захисту від російської агресії,

– наголосив Блінкен.

Озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA). Попередні оголошення про використання PDA зазвичай становили від 125 до 250 мільйонів доларів.

Зауважимо, трохи раніше видання Asossiated Press писало саме про таке наповнення нового пакету. Видання припускало, що нові постачання можуть вказувати, що на поле бою спрямовано більше далекобійних ракет. Американські посадовці, які розмовляли з AP, відмовилися відповідати, чи входять у заявлені боєприпаси до HIMARS далекобійні ракети ATACMS.

Довідка. Для запуску ракет ATACMS використовують не літаки, а РСЗВ HIMARS або MLRS. Тобто "боєприпасами до HIMARS" цілком можуть вважатися американські далекобійні ракети.