США выделяют Украине дополнительные 400 миллионов долларов для оборонных нужд

Соединенные штаты Америки выделили дополнительные 400 миллионов долларов военной помощи на оборонные нужды.

Соответствующее поручение президент США Джо Байден дал сегодня, 23 ноября, госсекретарю Энтони Блинкену.

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Отмечают, что дополнительные 400 миллионов долларов будут направлены на оборонные нужды Украины.



Байден поручил предоставить Украине 400 миллионов долларов / Скриншот Белый Дом

На выделение помощи уже отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил союзников за поддержку.

Еще 400 миллионов на военную помощь для Украины от США. Президент США Джо Байден поручил выделить такую сумму,

– отметил Андрей Ермак.

Руководитель ОП добавил, что лучшим ответом на террор врага является сила. Поэтому, "военная помощь для Украины – это именно та сила, которая позволит нам выиграть войну".

Какую помощь Украина получила от мира

Вчера, 22 ноября, стало известно, что США выделили Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Эти выплаты доведут общую прямую бюджетную поддержку США для Украины до 13 миллиардов долларов США в форме грантов.

Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113. С начала вторжения Вильнюс передал нашим военным уже 62 М113 разного назначения.

От Италии Украина получила: тяжелую дальнобойную артиллерию; САУ; гусеничные машины M113; ракетные комплексы; снаряды разного калибра.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Силам обороны Украины передадут комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь бойцам защищать свое государство в изнурительных зимних условиях.

Также в начале ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS и испанские системы Aspide. Они существенно усилят армию и сделают наше небо более безопасным.

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