США выделят Украине военную помощь на 460 миллионов долларов: какое оружие будет в пакете
Источник:твиттер Дженнифер Джейкобс
Соединенные Штаты продолжают сильно поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. В частности, нашему государству выделят еще 460 миллионов долларов военной помощи.
Об этом сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
Интересно Байден встретился с ключевыми украинскими министрами и заявил о поддержке Украины в войне
США окажут Украине очередную помощь
По данным Пентагона, США посылают Украине военного оборудования еще на 460 миллионов долларов. В частности, в пакет войдут:
- HIMARS,
- радары воздушного наблюдения,
- противотанковые системы Javelin,
- машины Bradley Infantry Fire Support Team,
- приборы ночного видения,
- медицинские принадлежности,
- запасные части и другое оборудование.
Белый дом объявил о новом пакете оружия для Украины на 460 миллионов долларов. По словам Джо Байдена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных объявлений,
– написал журналист Остап Ярыш.
США предоставит Украине новый пакет помощи / Фото Остапа Ярыша
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Байден уже говорил об этом пакете помощи
Американский лидер во время визита в Киев 20 февраля объявил о выделении нового пакета помощи для Украины.
Украина получит новый пакет военной помощи на миллиарды долларов, который будет объявлен уже завтра,
– сказал Байден в Киеве.
Помощь будет включать больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше "Джавелинов" и гаубиц.
Зеленский говорил с президентом США об оружии
Президенты Украины и США во время встречи говорили об оружии большой дальности и о том вооружении, которое могут предоставить, хотя раньше этого не делали. В своем выступлении Байден отметил стойкость украинского сопротивления, которое длится уже год.
Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит,
– сказал президент США.
В твиттере же американский лидер отметил, что приехал в Киев, чтобы "подтвердить непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".