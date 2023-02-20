США выделят Украине военную помощь на 460 миллионов долларов: какое оружие будет в пакете

Соединенные Штаты продолжают сильно поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. В частности, нашему государству выделят еще 460 миллионов долларов военной помощи.

Об этом сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Интересно Байден встретился с ключевыми украинскими министрами и заявил о поддержке Украины в войне

США окажут Украине очередную помощь

По данным Пентагона, США посылают Украине военного оборудования еще на 460 миллионов долларов. В частности, в пакет войдут:

HIMARS,

радары воздушного наблюдения,

противотанковые системы Javelin,

машины Bradley Infantry Fire Support Team,

приборы ночного видения,

медицинские принадлежности,

запасные части и другое оборудование.

Белый дом объявил о новом пакете оружия для Украины на 460 миллионов долларов. По словам Джо Байдена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных объявлений,

– написал журналист Остап Ярыш.



США предоставит Украине новый пакет помощи / Фото Остапа Ярыша

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Байден уже говорил об этом пакете помощи

Американский лидер во время визита в Киев 20 февраля объявил о выделении нового пакета помощи для Украины.

Украина получит новый пакет военной помощи на миллиарды долларов, который будет объявлен уже завтра,

– сказал Байден в Киеве.

Помощь будет включать больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше "Джавелинов" и гаубиц.

Зеленский говорил с президентом США об оружии

Президенты Украины и США во время встречи говорили об оружии большой дальности и о том вооружении, которое могут предоставить, хотя раньше этого не делали. В своем выступлении Байден отметил стойкость украинского сопротивления, которое длится уже год.

Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит,

– сказал президент США.

В твиттере же американский лидер отметил, что приехал в Киев, чтобы "подтвердить непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".