"Стратегическая ошибка": Трамп объявил о выходе США из состава ВОЗ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Подобное решение ставит под угрозу глобальную систему здравоохранения.

Это также может осложнить борьбу с будущими пандемиями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times, а также указ нового американского лидера.

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Что известно о выходе США из ВОЗ

Дональд Трамп раскритиковал функционирование организации и объяснил свое решение "неправильным обращением ВОЗ с пандемией COVID-19" и "неспособностью организации к реформам". Отдельно он заявил о "несправедливо высоких финансовых взносах США" по сравнению с другими странами, в частности Китая.

Всемирная организация здравоохранения обворовывала нас, все обворовывают Соединенные Штаты. Этого больше не будет,

– подчеркнул американский президент.

По данным The New York Times, республиканец активно критикует ВОЗ еще с 2020 года, обвиняя организацию в содействии усилиям Китая "ввести мир в заблуждение" относительно происхождения COVID. Поэтому, по мнению журналистов, такой шаг по выходу из организации новой администрации не стал неожиданностью.

В то же время ВОЗ решительно отрицает эти обвинения и заявляет, что продолжает давить на Пекин, чтобы тот поделился данными, которые помогут определить, появился ли COVID в результате контакта человека с инфицированными животными, или из-за исследования подобных вирусов в китайской лаборатории.

Отмечается, что подобное решение Дональда Трампа означает, что через 12 месяцев США выйдут из агентства Организации Объединенных Наций в сфере здравоохранения и прекратят финансовую поддержку ее работы. Журналисты отмечают, что Соединенные Штаты на сегодня являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ.

Согласно обнародованной информации, на Вашингтон приходится около 18% ее общего финансирования. Последний двухлетний бюджет ВОЗ в течение 2024 – 2025 годов составил 6,8 миллиарда долларов.

В свою очередь Координатор Белого дома по реагированию на Covid-19 во время администрации Байдена, доктор Ашиш Джа в интервью для CNN назвал выход США из Всемирной организации здравоохранения "стратегической ошибкой". По его мнению, надежда остается на Пекин.

"ВОЗ – это достаточно важная организация, и выход Америки создает политический вакуум, который может заполнить только одна страна – и это Китай", – сказал Джа.

Предполагают, что решение о выходе может ограничить доступ американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) к глобальным данным, которые предоставляет ВОЗ. Например, в 2020 году ВОЗ поделилась генетической последовательностью нового коронавируса, полученной из Китая, со всеми странами-членами.

Напомним, в декабре 2024 года Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что у Трампа хотят объявить о выходе США из ВОЗ в день его инаугурации на пост американского президента, что может угрожать нарушением ее стабильного функционирования из-за возможной нехватки средств.