В США взорвали 18-тонную бомбу рядом со своим авианосцем: впечатляющее видео

Чтобы проверить авианосец USS Gerald R. Ford на прочность, возле него взорвали 18-тонную бомбу. Военно-морской флот США хотел протестировать авианосец в условиях, приближенных к боевым.
Взрыв уже оценили специалисты из Геологической службы. Впоследствии они обнародовали данные, что ударная сила отвечала землетрясению магнитудой 3,9 балла.
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Испытания состоялись в Атлантическом океане недалеко от восточного побережья США.
Сейчас авианосец направили к сухому доку. Там оценят последствия взрыва.
Пользователи сети со всего мира поражены видео и делятся своими впечатлениями в комментариях.
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