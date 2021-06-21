В США взорвали 18-тонную бомбу рядом со своим авианосцем: впечатляющее видео

Чтобы проверить авианосец USS Gerald R. Ford на прочность, возле него взорвали 18-тонную бомбу. Военно-морской флот США хотел протестировать авианосец в условиях, приближенных к боевым.

Взрыв уже оценили специалисты из Геологической службы. Впоследствии они обнародовали данные, что ударная сила отвечала землетрясению магнитудой 3,9 балла.

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Испытания состоялись в Атлантическом океане недалеко от восточного побережья США.

Сейчас авианосец направили к сухому доку. Там оценят последствия взрыва.

Пользователи сети со всего мира поражены видео и делятся своими впечатлениями в комментариях.

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