США взорвали баллистическую ракету над Тихим океаном: обнаружили аномалию

Над Тихим океаном американским военным пришлось провести контролируемое уничтожением межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Причина – аномалия во время испытания.

Соответствующая информация появилась на сайте военной базы Вандерберг ВВС США. Известно, что была запущена баллистическая ракета с базы Вандерберг в штате Калифорния.

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Что известно об уничтожении ракеты

Невооруженная ракета Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США из-за возникшей аномалии во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии,

– отмечают в сообщении.

Аномалией может быть любое неожиданное событие, которое произошло во время испытания, говорится в заявлении. Так, аномалии могут произойти из-за целого ряда факторов. Они могут быть связаны с операционной платформой или испытательным оборудованием. Чтобы установить причины, потребуется дополнительный анализ.

Уже создается дополнительная комиссия. Ее цель – расследовать причины неисправности. В нее будут входить представители Командования глобального удара ВВС, 377 группы испытаний, а также оценки, Управление безопасности и Центра ядерного оружия ВВС и других организаций.

Тем временем мы обратим внимание на то, что россияне больше месяца не совершали массированных ракетных ударов. Есть предположение, что враг накапливает крылатые ракеты, чтобы бить по энергетической инфраструктуре.

Что говорит Игнат о потенциале врага

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, только статистика позволит понять, нарастила ли Россия производство дронов и ракет или нет. Не стоит забывать, что оккупанты бьют не только собственным оружием, но и иранским.

Мы видели серьезное количество дронов в сентябре. Но мы не скажем, что это Россия производила в таких масштабах. Все же это "иранские друзья" помогали им нарастить количество этих беспилотников (типа "Шахед" – 24 Канал),

– констатировал Игнат.

Спикер заметил, что оккупанты действительно могут "что-то там копить". Впрочем, следует понимать, что враги наращивали долгие годы тот потенциал, который у них был до начала полномасштабного вторжения.