Відповідна інформація з'явилася на сайті військової бази Вандерберг ВПС США. Відомо, що запустили балістичну ракету із бази Вандерберг у штаті Каліфорнія.

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Що відомо про знищення ракети

Неозброєна ракета Minuteman III була знищена над Тихим океаном 1 листопада о 00:06 за Тихоокеанським часом США через виниклу аномалію під час випробувального запуску з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії,

– зазначають у повідомленні.

Аномалією може бути будь-яка несподівана подія, яка сталася під час випробування, йдеться у заяві. Так, аномалії можуть статися через цілу низку факторів. Вони можуть бути пов'язані з операційною платформою або випробувальним обладнанням. Щоб встановити причини, знадобиться додатковий аналіз.

Уже створюється додаткова комісія. Її мета – розслідувати причини несправності. Входитимуть до неї представники Командування глобального удару ВПС, 377 групи випробувань, а також оцінки, Управління безпеки та Центру ядерної зброї ВПС та інших організацій.

Тим часом ми звернемо увагу на те, що росіяни понад місяць не здійснювали масованих ракетних ударів. Існує припущення, що ворог накопичує крилаті ракети, щоб бити по енергетичній інфраструктурі.

Що каже Ігнат про потенціал ворога

За словами речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, лише статистика дозволить збагнути, чи наростила Росія виробництво дронів і ракет, чи ні. Не варто забувати, що окупанти б'ють не лише власною зброєю, а й іранською.

Ми бачили серйозну кількість дронів у вересні. Але ми не скажемо, що це Росія виготовляла в таких масштабах. Усе ж таки це "іранські друзі" допомагали їм наростити кількість цих безпілотників (типу "Шахед" – 24 Канал),

– констатував Ігнат.

Спікер зауважив, що окупанти дійсно можуть "щось там накопичувати". Втім, слід розуміти, що вороги нарощували довгими роками той потенціал, який у них був до початку повномасштабного вторгнення.