"Надо атаковать торпедами, потопить пару катеров": в госдуме России заговорили о мести США

После захвата США танкера Marinera, который ходил под флагом России, в Москве заговорили о "мести" американцам. Первый заместитель председателя комитета госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил вообще "потопить несколько катеров", которые принадлежат Соединенным Штатам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Алексея Журавлева для российского пропагандистского издания NEWS.ru.

К теме Теневой флот – под прицелом: почему США захватывают танкеры и какая связь с Россией и Венесуэлой

Как в госдуме отреагировали на захват США танкера с флагом России?

Первый заместитель председателя комитета госдумы по обороне заявил, что захват США танкера Marinera можно якобы считать "незаконным вторжением к границам России".

Алексей Журавлев также считает, что Вашингтон пытается подать операцию как "лихой рейд за венесуэльской нефтью", но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

"Такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря – полноценное военное вторжение в Россию", – выдумал российский депутат.

Он также сказал, что "дипломатические методы в этой ситуации исчерпаны". Поэтому, по его мнению, Россия должна ответить "соответствующим образом".

Нужно дать военный ответ, атаковать торпедами, потопить пару американских катеров. Вступить в бой с американской береговой охраной, которая не только что-то слишком далеко отошла от обеих Америк, но и совсем перепутала берега,

– резюмировал Журавлев.

Также, по словам россиянина, Соединенные Штаты сейчас находятся в "эйфории безнаказанности" после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. А остановить сейчас можно только таким вот "щелчком по носу".

Что известно о захвате США двух танкеров?