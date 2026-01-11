Это выгодно Кремлю: генерал армии ответил, откуда на российских танкерах украинские моряки

Военные США 7 января захватили танкеры Sophia и Marinera, которое шло под российским флагом, из-за нарушения санкций. Выяснилось, что на борту были украинцы. Это моряки, которые являются бывшими гражданами Украины, нанимаются на любые корабли, даже теневые, чтобы заработать деньги.

Однако паспорта у этих моряков остаются украинские. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил 24 Каналу мнение, что это выгодная история для Кремля.

Читайте также Теневой флот – под прицелом: почему США захватывают танкеры и какая связь с Россией и Венесуэлой

"Это моряки, которые имеют международные паспорта, не имеют работы, нанимаются на любые корабли, даже теневые, чтобы заработать какие-то средства. А паспорта у них остаются украинские. Для России это классный вариант", – сказал он.

Ведь в таком случае можно сказать, что виноваты украинцы. Однако если проводится операция по захвату, то все становится на свои места. Ведется следствие, допросы, экспертизы, а дальше это рассматривают в судах. Тогда никто ничего не скроет.

Почему россияне не вмешались в ситуацию?

Известно, что во время захвата судна там присутствовали российские военные корабли и подводная лодка, но они решили не вмешиваться в ситуацию. Николай Маломуж отметил, что Россия не рискнула вступить в прямую военную конфронтацию с США. Проводятся учения, испытания, бывает приближение самолетов или кораблей на несколько сотен метров, но не переходят эту границу.

Если это системное противостояние с флотом США – это уже военная операция, которая характеризуется или как террористическая военная операция, или военная акция. А это уже может быть оценено как начало конфликта или войны. Россия предполагает, что масштабы могут быть чрезвычайно серьезные. Сорвутся все их замыслы относительно Трампа, его давления на Украину и Европу,

– предположил он.

Кроме того, важна правовая составляющая. Ведь оккупанты не могут защищать теневой флот, потому что это якобы не российские корабли. Когда возник вопрос о захвате, они подняли российские флаги, подтянули свои войска. При проведении операции выясняется, что они работали как теневой флот и незаконно использовали символику других государств.

Россия сама себя "продала", что пришла их почему-то освобождать. Сначала они говорили, что "не наши корабли, танкеры". А потом оказалось, что их. Потому что конкретно встал вопрос, что они будут захвачены, и все будет обнаружено. Поэтому решили, что, возможно, американцы отступят под давлением и подводной лодки, и военного корабля, и все будет скрыто. Но не удалось, все было расследовано,

– объяснил генерал армии.

Захват танкеров: главное