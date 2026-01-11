Однако паспорта у этих моряков остаются украинские. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил 24 Каналу мнение, что это выгодная история для Кремля.
"Это моряки, которые имеют международные паспорта, не имеют работы, нанимаются на любые корабли, даже теневые, чтобы заработать какие-то средства. А паспорта у них остаются украинские. Для России это классный вариант", – сказал он.
Ведь в таком случае можно сказать, что виноваты украинцы. Однако если проводится операция по захвату, то все становится на свои места. Ведется следствие, допросы, экспертизы, а дальше это рассматривают в судах. Тогда никто ничего не скроет.
Почему россияне не вмешались в ситуацию?
Известно, что во время захвата судна там присутствовали российские военные корабли и подводная лодка, но они решили не вмешиваться в ситуацию. Николай Маломуж отметил, что Россия не рискнула вступить в прямую военную конфронтацию с США. Проводятся учения, испытания, бывает приближение самолетов или кораблей на несколько сотен метров, но не переходят эту границу.
Если это системное противостояние с флотом США – это уже военная операция, которая характеризуется или как террористическая военная операция, или военная акция. А это уже может быть оценено как начало конфликта или войны. Россия предполагает, что масштабы могут быть чрезвычайно серьезные. Сорвутся все их замыслы относительно Трампа, его давления на Украину и Европу,
– предположил он.
Кроме того, важна правовая составляющая. Ведь оккупанты не могут защищать теневой флот, потому что это якобы не российские корабли. Когда возник вопрос о захвате, они подняли российские флаги, подтянули свои войска. При проведении операции выясняется, что они работали как теневой флот и незаконно использовали символику других государств.
Россия сама себя "продала", что пришла их почему-то освобождать. Сначала они говорили, что "не наши корабли, танкеры". А потом оказалось, что их. Потому что конкретно встал вопрос, что они будут захвачены, и все будет обнаружено. Поэтому решили, что, возможно, американцы отступят под давлением и подводной лодки, и военного корабля, и все будет скрыто. Но не удалось, все было расследовано,
– объяснил генерал армии.
Захват танкеров: главное
Россия прокомментировала захват танкера Marinera США. Кремль осудил такие действия Штатов и назвал захват нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Там заявили, что якобы судно якобы имеет временное разрешение на плавание под российским флагом.
Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что задержанные на российском танкере Marinera украинцы – это выходцы из Крыма.
Ранее в украинском посольстве заявили, что контролируют ситуацию и держат связь с американцами относительно украинцев на танкере Marinera.