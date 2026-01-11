Однак паспорти у цих моряків залишаються українські. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж озвучив 24 Каналу думку, що це вигідна історія для Кремля.

"Це моряки, які мають міжнародні паспорти, не мають роботи, наймаються на будь-які кораблі, навіть тіньові, щоб заробити якісь кошти. А паспорти у них залишаються українські. Для Росії це класний варіант", – сказав він.

Адже у такому випадку можна сказати, що винні українці. Однак якщо проводиться операція з захоплення, то все стає на свої місця. Ведеться слідство, допити, експертизи, а далі це розглядають у судах. Тоді ніхто нічого не приховає.

Чому росіяни не втрутилися у ситуацію?

Відомо, що під час захоплення судна там були присутні російські військові кораблі і підводний човен, але вони вирішили не втручатися у ситуацію. Микола Маломуж зазначив, що Росія не ризикнула вступити у пряму воєнну конфронтацію зі США. Проводяться навчання, випробування, буває наближення літаків або кораблів на кілька сотень метрів, але не переходять цю межу.

Якщо це системне протистояння з флотом США – це вже воєнна операція, яка характеризується або як терористична воєнна операція, або військова акція. А це вже може бути оцінено як початок конфлікту або війни. Росія передбачає, що масштаби можуть бути надзвичайно серйозні. Зірвуться усі їхні задуми щодо Трампа, його тиску на Україну та Європу,

– припустив він.

Крім того, важлива правова складова. Адже окупанти не можуть захищати тіньовий флот, бо це нібито не російські кораблі. Коли виникло питання щодо захоплення, вони підняли російські прапори, підтягнули свої війська. При проведенні операції з'ясовується, що вони працювали як тіньовий флот та незаконно використовували символіку інших держав.

Росія сама себе "продала", що прийшла їх чомусь визволяти. Спочатку вони говорили, що "не наші кораблі, танкери". А потім виявилося, що їхні. Тому що конкретно постало питання, що вони будуть захоплені, і все буде виявлено. Тому вирішили, що, можливо, американці відступлять під тиском і підводного човна, і військового корабля, і все буде приховано. Але не вдалося, усе було розслідувано,

– пояснив генерал армії.

