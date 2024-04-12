"Потребность критическая": в США отреагировали на массированный удар России по украинской энергетике

Массированный российский удар по украинской энергетике дал понять, что Украина сейчас нуждается во все большем количестве систем противовоздушной обороны для защиты. Однако споры в Конгрессе США продолжают задерживать процесс предоставления финансирования для нашего государства.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга сказала, что Украине нужно больше средств ПВО для защиты от российских ракет. Впрочем, для этого нужно, чтобы спикер Конгресса США Майк Джонсон как можно скорее вынес законопроект о помощи нашему государству на рассмотрение.

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Потребность Украины критическая

Американская чиновница обратилась в Палату представителей Конгресса США и призвала как можно скорее принять меры, способствующие принятию принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности.

Этот документ позволит США направить Украине больше систем противовоздушной обороны.

Ночью Россия осуществила еще одну большую серию воздушных атак на энергетическую сеть Украины, поскольку Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту,

– сказала Жан Пьер.

Она выделила то, что Россия нанесла удары по крупнейшей электростанции Киевской области, а также объектах энергетики в еще пяти областях Украины. Политик также обратила внимание на последние заявления украинского президента Владимира Зеленского.

Он отмечал, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить своих людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотников, которые поставляет Иран.

Нам нужно, чтобы спикер вынес этот проект на рассмотрение, потому что мы знаем, что мы, очевидно, получим подавляющую поддержку от республиканцев и демократов. Поэтому нам нужно увидеть на голосовании законопроект, который уже приняли подавляющим большинством в Сенате,

– отметила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, "атаки по Украине за последние сутки – это еще одно ужасное напоминание о том, что потребность Украины критическая".

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