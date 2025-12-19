Такое мнение 24 Канала озвучил старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и обороны в организации "Друзья Европы", бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши, отметив, что речь идет и о военном, и о политическом аспектах. Именно поэтому европейские страны сейчас должны действовать решительно.

Что будет делать Трамп, если Украина откажется идти на уступки?

Экс-спикер НАТО отметил, что в случае отказа Украины от уступок, Трамп может остановить обмен разведывательными данными и замедлить поставки оружия в Украину через программу PURL. Президент США уже прибегал к таким действиям ранее, в частности после скандальной встречи с Владимиром Зеленским в январе в Белом доме.

Однако тогда через несколько недель США все же восстановили большую часть этой помощи, чтобы помочь Украине стабилизировать фронт и привести Москву к столу переговоров. Поэтому остается надеяться, что любая новая остановка будет не долгой,

– сказал он.

Кроме остановки помощи, Трамп может угрожать выйти из переговорного процесса. Однако это, по мнению ШИ, может быть лишь тактикой давления, чтобы заставить Украину пойти на уступки. Экс-спикер НАТО объяснил, что президент США хочет получить Нобелевскую премию мира, а если он выйдет из переговоров, этой цели от точно не достигнет. Кроме того, в его предвыборной кампании основным лозунгом было завершение российско-украинской войны.

"Это (выход из переговоров – 24 Канал) было бы провалом Трампа после всех усилий, которые он приложил по переговорам между Киевом и Москвой. Поэтому это не такой простой вариант для него", – заметил ИИ.

Интересно! Во время переговоров в Берлине американцы предложили Украине уступить территории в обмен на масштабный пакет гарантий безопасности по принципу статьи 5 НАТО. Предложение предусматривало бы защиту Украины в случае нового нападения России и должны были бы пройти ратификацию в Сенате США.

Он добавил, что сейчас Вашингтон понемногу уменьшает свою поддержку для украинского войска. В частности, именно европейцы покупают американское оружие через НАТО. Также Трамп уже неоднократно подчеркивал, что именно Европа должна нести основную ответственность за завершение войны и компенсировать вклад США в разведку для Украины.

Что заявлял Трамп о завершении войны?