Таку думку 24 Каналу озвучив старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборони в організації "Друзі Європи", колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО з нових викликів і безпеки Джеймі Ші, зауваживши, що мовиться і про військовий, і про політичний аспекти. Саме тому європейські країни зараз мають діяти рішуче.

Що буде робити Трамп, якщо Україна відмовиться йти на поступки?

Ексречник НАТО зазначив, що у разі відмови України від поступок, Трамп може зупинити обмін розвідувальними даними та сповільнити постачання зброї до України через програму PURL. Президент США вже вдавався до таких дій раніше, зокрема після скандальної зустрічі з Володимиром Зеленським у січні в Білому домі.

Однак тоді через кілька тижнів США все ж відновили більшу частину цієї допомоги, щоб допомогти Україні стабілізувати фронт та привести Москву до столу переговорів. Тому залишається надіятись, що будь-яка нова зупинка буде не довгою,

– сказав він.

Крім зупинки допомоги, Трамп може погрожувати вийти з переговорного процесу. Однак це, на думку ШІ, може бути лише тактикою тиску, щоб змусити Україну піти на поступки. Ексречник НАТО пояснив, що президент США хоче отримати Нобелівську премію миру, а якщо він вийде з переговорів, цієї мети від точно не досягне. Крім того, в його передвиборчій кампанії основним лозунгом було завершення російсько-української війни.

"Це (вихід з переговорів – 24 Канал) було б провалом Трампа після усіх зусиль, які він приклав щодо переговорів між Києвом та Москвою. Тому це не такий простий варіант для нього", – зауважив ШІ.

Цікаво! Під час переговорів у Берліні американці запропонували Україні поступитись територіями в обмін на масштабний пакет гарантій безпеки за принципом статті 5 НАТО. Пропозиція передбачала б захист України у разі нового нападу Росії і мали б пройти ратифікацію в Сенаті США.

Він додав, що зараз Вашингтон потроху зменшує свою підтримку для українського війська. Зокрема, саме європейці купують американську зброю через НАТО. Також Трамп вже неодноразово наголошував, що саме Європа повинна нести основну відповідальність за завершення війни та компенсувати вклад США в розвідку для України.

