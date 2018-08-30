США не зайдут в вопросе санкций против России слишком далеко, – Stratfor

Вероятно, в ближайшие несколько месяцев США введут новые санкции против России, однако масштабы этих мероприятий станут результатом дискуссий и компромиссов между Конгрессом и администрацией Дональда Трампа.

Об этом пишет американская частная разведывательно-аналитическая организация Stratfor.

Читайте также: США шантажируют Россию: второй этап санкций ударит гораздо сильнее

Авторы статьи напоминают, что США постепенно усиливали санкции в отношении России с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым и оказала поддержку пророссийским боевикам на востоке Украины после евромайдана. Конгресс США сыграл ключевую роль в усилении антироссийских санкций: в частности, в августе 2017 года он принял закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций". Этот документ не только расширил санкции против РФ, но и запретил президенту США Дональду Трампу отменять действующие санкции против Москвы. По сути эти изменения гарантировали, что именно Конгресс США, а не президент, теперь имеет право регулировать санкции в отношении России.



После принятия этого закона Минфин США представил "кремлевский доклад", который стал основой для введения в апреле жестких санкций против нескольких российских олигархов, их компаний, чиновников и одного банка. Эти санкции нанесли особенно тяжелый удар по второй крупнейшей в мире алюминиевой компании "Русал" и ее владельцу Олегу Дерипаске.



В общем Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против почти 500 россиян и российских компаний, лишив их примерно четверти доходов, а российскую экономику – десятков миллиардов долларов, отмечают аналитики Stratfor.

Конечная цель санкций США против Москвы - как и против других противников, таких как Иран, Сирия или Северная Корея – состоит в том, чтобы изменить поведение России, которое противоречит интересам Вашингтона и его союзников, особенно в отношении участия Кремля в украинском и сирийском конфликтах, а также его вмешательства в выборы в Америке и некоторых европейских странах. Кроме того, возможным бонусом для Вашингтона может стать и то, что санкции могут спровоцировать разногласия внутри Кремля или поссорить олигархов и российское правительство,

– поясняется в публикации.

Однако эффект новых санкций будет зависеть от того, насколько США решат осуществлять эти меры – а это решение станет результатом дискуссий между различными ветвями американского правительства. В конце концов именно Конгресс принимает большую часть законов об антироссийских санкциях, а Министерство финансов и президент эти санкции вводят.



Если же США пойдут на такой решительный шаг, как введение санкций против российского суверенного долга и запрет для крупнейших государственных банков России, Москва столкнется с такими высокими затратами в ссудах, что российскому Центробанку придется вмешаться, чтобы поддержать банковскую систему.

Читайте также: Из-за санкций Россия может пойти на уступки только в одном вопросе, – эксперт

Но администрация Трампа выступает против такого жесткого курса. Министерство финансов несколько раз предупреждало о том, что санкции против российского суверенного долга и банков могут негативно сказаться на состоянии глобальных финансовых рынков, так как Москва держит около трети своих суверенных бондов за пределами России. Против таких жестких мер также выступили некоторые законодатели в Сенате, сославшись на потенциально негативное влияние санкций на глобальные рынки, например, санкции против "Русала" негативно сказались на мировых ценах на алюминий. Таким образом, закон "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", предложенный несколькими сенаторами в начале августа, вряд ли будет принят в полном объеме, отмечает американское агентство.

И в этой ситуации наиболее вероятным является компромисс между Конгрессом США и Трампом, в рамках которого Вашингтон увеличит экономическое давление на Москву, но не до такой степени, чтобы вводить санкции непосредственно против российского госдолга или банков. (...) Это означает, что, несмотря на ужесточение санкций, США и Россия продолжат вести переговоры по спорным вопросам, включая контроль над вооружениями и сирийский конфликт,

– заключают аналитики Stratfor.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.



Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа. В частности, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в Россию, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Москву лишили любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки со стороны Америки. Россию лишили любых кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи любых структур, имеющих отношение к США.